عصارة نبات العاقول لعلاج حالات العقم بواحات الوادي الجديد..تعرف على فوائده

تعد محافظة الوادي الجديد، من المحافظات التي تنمو بها العديد من النباتات والأعشاب الطبية ومنها نبات العاقول؛ حيث ينمو علي أطراف الحقول وينتشر بصورة كبيرة في الأراضي الصحراوية، خاصة في الأراضي الملحية، وتستخدم عصارة العاقول كعلاج في الطب الشعبي لحالات العقم عن طريق زيادة الحيوانات المنوية والنشاط الجنسي لدى الرجال عند تناوله كشراب.

ويعتبر نبات العاقول عشبة صحراوية شوكية دائمة الخضرة، ولها أزهار قرمزية اللون، وتخرج من بين الأشواك وتزهر في فصل الربيع وأوائل فصل الصيف، ولونها داكن وملمسها إسفنجي، وطولها يتراوح ما بين 50 إلى 100 سم.

يقول محمد جمال صاحب محل عطارة بالداخله، إن عصارة العاقول يتم استخدامها بعد قطع أطراف العاقول والأشواك، ثم يتم تجفيفها ووضعها في إناء وتسخينها على النار بعد إضافة المياه لها وتشرب ساخنة أو باردة بعد تحليتها بملعقة عسل نحل، وينصح شربها في الصباح الباكر، والبعض يتناوله بعد طحنه وغليه جيداً أما ساخناً أو بارداً وهو يفيد الجسم بصورة عامة لاحتوائه على عناصر غذائية هامة.

وأضاف جمال أن أكثر الرجال يترددون عليه لشراء عصارة نبات أو أشواك العاقول بعد وصفها من أكبر أطباء أمراض الذكورة والعقم في مصر لما لها فائدة كبيرة على زيادة الحيوانات المنوية والخصوبى لدى الرجال، كما أنه يعالج مرض الكبد لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن كما وصفه بعض الأطباء للمرضي.

يقول محمود سليمان متخصص في الطب البديل إن الطب الشعبي أثبت إيجابية عصارة العاقول بشكل فعال لما لها تاثير قوي لعلاج حالات العقم فضلا عن تأثيرها الفعال ومحفز قوي للنّشاط الجنسي لكونه أعشاب طبيعية بعيدا عن المواد الكيميائية.

وأضاف أن نبات العاقول يستخلص من جذوره أو أوراقه وأزهاره مواد مضادة للأكسدة والمركبات الفينولية التي قد يكون لها أثر إيجابي على النشاط الجنسي، إلا أن دراسة وجدت أن مستخلص عصارة العاقول من الأوراق والزهور له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات وفعالة في علاج حالات العقم المتأخرة.

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