صلاح عبدالله يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل لقاء غانا

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة لنجم منتخب مصر محمد صلاح قبل مباراة غانا في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عبر اكس: "إلهي يحرسك مالعين..وتلعب حلو يامحمد ‏وتجيب الليلادي جونين..تفرح قلبي يامحمد ‏عمك صلاح ياصلاح..مالماتش اللي فات زعلان ‏وشبكة الأفراح ..إنت فارسها يامان

‏إصحى وصحي زمايلك..فرحوا مصر يامحمد".

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.