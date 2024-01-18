رئيس الوزراء الباكستاني يغادر دافوس مبكرا بسبب التصعيد مع إيران

أفادت صحيفة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكر، سيغادر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل الموعد المحدد ويعود إلى إسلام أباد، مؤكدة أنه تم اتخاذ هذا القرار على خلفية التصعيد بين باكستان وإيران.

وقالت الصحيفة: “بما أن الوضع أصبح خطيرا، سيعود كاكر إلى باكستان اليوم، بعد أن قطع زيارته”.

وفي 16 يناير، قصف «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني قاعدة لجماعة إرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني للمرة الأولى بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، أن الجيش شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد ما سمتها بـ"مخابئ إرهابية" في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران، أسفرت عن قتل عدد ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية، وذلك بعدما شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان قالت إسلام أباد إنّها أسفرت عن سقوط طفلين.

كما قال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، الخميس، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.

بينما أفادت وكالة فرانس برس بسقوط عدد من الجرحى في إيران جرّاء قصف بصواريخ ومُسيّرات.