دخلت بعمق 80 كيلومترا.. الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على إيران

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.

وأكد الجيش الباكستاني عدم استهدافه أي مدني أو عسكريين إيرانيين خلال الضربات التي شنتها القوات الجوية على مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الجيش الباكشتاني شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد ما سمتها بـ"مخابئ إرهابية" في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها، أن الضربات أسفرت عن قتل عدد ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية.

ويأتي ذلك بعد أن بعد أن شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان، قالت إسلام أباد إنّها أسفرت عن سقوط طفلين.

وقال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، اليوم الخميس، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.