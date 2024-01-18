صور وابعت| شاومينج يحرض الطلاب على تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة لتحريض الطلاب الموجودين حاليا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان.
قال شاومينج للطلاب : صور الامتحان بتاعك تصوير واضح مع ذكر اسم المحافظة وابعت هنا علشان تستلم الحل.
وقد بدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .
كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة وأسوان ، بدء امتحان الجبر والإحصاء ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .
وفي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط .. تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن بدء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.
وفي القليوبية ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء امتحان العلوم .
وفي المنوفية ومطروح ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب من 9 صباحا لـ 11 صباحا
قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئولاً عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية .
- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح .. وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
- مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ، ثم الدرجة المعطاة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها .
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لاى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة .
- تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع .
- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .