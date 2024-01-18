صور وابعت| شاومينج يحرض الطلاب على تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة لتحريض الطلاب الموجودين حاليا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان.

قال شاومينج للطلاب : صور الامتحان بتاعك تصوير واضح مع ذكر اسم المحافظة وابعت هنا علشان تستلم الحل.

وقد بدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة وأسوان ، بدء امتحان الجبر والإحصاء ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وفي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط .. تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن بدء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

وفي القليوبية ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء امتحان العلوم .

وفي المنوفية ومطروح ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب من 9 صباحا لـ 11 صباحا

قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

