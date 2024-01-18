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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

 Bohema
 Bohema

ظهرت سيارة بوهيما Bohema لأول مرة في عام 2022، وهي مزودة بمحرك V6 سعة 3.8 لتر من انتاج شركة نيسان GT-R. بفضل نظام الحوض الجاف وزوج من الشواحن التوربينية الجديدة، يولد المحرك 700 حصان (522 كيلوواط / 710 حصان) و 534 رطل قدم (724 نيوتن متر) من عزم الدوران.

 بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

في حين أن العديد من السيارات الخارقة يمكن أن تدعي أنها تنتج قدرًا كبيرًا من القوة، إلا أن عددًا أقل منها يفعل ذلك في حين أنها خفيفة الوزن في الواقع. وبفضل بنيتها المصنوعة من ألياف الكربون، تزن السيارة أقل من 2205 رطل (1000 كجم)، وهو ما تأمل براغا أن يجعلها وحشًا على حلبات السباق.

 بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

خضعت بوهيما لبرنامج اختبار شامل، حيث زارت حلبات السباق المشهورة عالميًا مثل سبا فرانكورشان في بلجيكا، وحلبة ريد بول في النمسا، وحلبة نوربورغرينغ في ألمانيا. في ذلك الوقت، قام سائق F1 وIndyCar الشهير، رومان جروجان، وستيغ السابق، بن كولينز (بالإضافة إلى سائق اختبار براغا، جوزيف كرال) بقيادة السيارة وقدموا تعليقاتهم عليها.

 بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

وتأمل الشركة التشيكية أن يجعل ذلك سيارة بوهيما جذابة لهواة جمع السيارات الفائقة. ويجب أن يكون الأمر كذلك، لأن سعرها البالغ 1.36 مليون يورو (1.48 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) سيجعله بعيدًا عن متناول معظم المتحمسين.

 بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

وتخطط الشركة المصنعة يدويًا في مصنع براغا في جمهورية التشيك، لتسليم النماذج الأولى من بوهيما للعملاء في النصف الأول من العام. وسيستمر الإنتاج لمدة أربع سنوات، لكن شركة صناعة السيارات تقول إنها لن تنتج السيارة إلا بأعداد محدودة للغاية.

 

 

نيسان Bohema بوهيما GT-R نيسان GT-R

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