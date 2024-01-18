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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مثلي الأعلى فيفي عبده.. حكاية البلوجر أم سجدة مع تريند الفواتح| تفاصيل

صدى البلد

بين فترة وأخرى، تتصدر إحدى السيدات اللاتي يظهرن بالطابع الشعبي، مواقع التواصل الاجتماعي، ربما لطابعهن الشعبي، أو لخفة ظلهن في بعض الأحيان، إذ تجلب فيديوهاتهن ملايين المشاهدات، ويحصدن نصيبا كبيرا من الشهرة عبر السوشيال ميديا. 

ونالت "أم سجدة" حظها من الشهرة، بعد ظهورها مع مصفف الشعر وحيد لاشين، بسبب درجات الصبغة التي تظهر بها، وكلاهما اشتركا في أسلوب الحديث والمظهر، حتى إن اختلف محتوى فيديوهاتهما، إلا أنها كانت بابًا لملايين المشاهدات، وكسب المال من منصات التواصل الاجتماعي.  

 

خلال الأيام القليلة الماضية، تصدرت «أم سجدة» مقاطع مصورة مع  مصفف شعر يُدعى وحيد لاشين، بسبب اختيارها ألوان صارخة لصبغات الشعر، وهي تصرخ: "أيوة يا وحيد هو ده اللون اللي هتجنن عليه، بحب الفواتح والألوان الملعلعة، عاوزة شعري كده"، وسط ذهول المتواجدين بالمكان، لينتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحصد آلاف المشاهدات. 

أجرت كاميرا “صدى البلد” لقاءً مع أم سجدة.

وتحدثت "أم سجدة"، التي تبلغ من العمر 27   لـ"صدى البلد" عن نفسها، موضحة أنها من السيدة زينب، وأنها لا تربطها معرفة بالمصفف وحيد لاشين، وأنها عرفته بالصدفة:  "قالولي بالصدفة في حد بيعمل كل ألوان الشعر اللي بتحبيها، روحتله بالمترو على طول، واتكلمت كده بطبيعتي، استأذن يصور وينشر، وأنا وافقت، فجأة لاقيته انتشر"، متابعة: "مكنتش بمثل، ووالله ما خدت منه ولا جنيه".

وعن الشهرة التي حققتها، أوضحت أنها كانت بسبب طبيعتها  وخفة روحها: "بلوجر كتير بقوا يقلدوا فيديوهاتي، لأني دمي خفيف في الفيديوهات اللي اتنشرت ".

وأضافت "أم سجدة" أن زوجها يحبها بحسب حديثها، و أنه ينبهر بمشاهدة مقاطعها: "جوزي بيقف على باب الكوافير يستناني وبيدعمني، لأني مش بعمل حاجة غلط، وبنتي بتقولي بقيتي مشهورة وصحابي بيعرفوكي".

من مقاطع فيديو على المنصات، إلى تصدر إعلانات ترويجية لخبراء التجميل، ومؤخرا الاستعداد لدخول عالم الفن، آخر ما وصلت إليه أم سجدة: "بقيت أعمل إعلانات للميكب أرتست، وكمان بستعد أمثل في رمضان".

وأوضحت أنها لم تكن متوقعة التريند وأن كل شيء جاء بالصدفة.

وذكرت أن لديها بنت وولد “سجدة ومحمد”، وأنها لم تكمل تعليمها لكنها حريصة على تعليم أولادها.

وكشفت أم سجدة مفاجأة أنها كانت تعمل على مشروع “عربية كبدة” في الموسكي زمان، وتعمل حالياً في المدبح، وأنها تعبت كثيرا وكانت حياتها بها شقاء. 

وأكدت أنها سعيدة بكونها بلوجر على السوشيال ميديا وتحلم بالنجومية في  التمثيل، وقالت إنها معروض عليها أعمال في موسم رمضان القادم، وإن مثلها الأعلى فيفي عبده، وتحلم بالتمثيل معها.

أم سجدة عادت وتصدرت بعد اللقاء مع موقع “صدى البلد” بكلمة “أعضاء النجاح” عن أي شخص لا يحبها ولا يحب النجاح الذي تحققه.

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا على التيك توك بعمله على الساوند، وآخرهم الفنانة الجميلة آيتن عامر.

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