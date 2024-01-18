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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد الامتحانات بفرع العبور

جامعة بنها فرع العبور
جامعة بنها فرع العبور

أجري الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور.


واطمأن الدكتور تامر سمير على انتظام أعمال الامتحانات ، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المقررة ، وضوابط أداء الامتحانات ، وتواجد الأساتذة داخل اللجان بشكل مستمر  للرد علي تساؤلات واستفسارات الطلاب إن وجدت .


وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب علي انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة بنها منذ منذ بدايتها حتى الآن دون رصد أية معوقات أو شكاوى ، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء امتحاناتهم.

جامعة بنها الدكتور تامر سمير الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول توافر كافة سبل الراحة والرعاية رئيس جامعة بنها شئون التعليم والطلاب

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