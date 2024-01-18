نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد الامتحانات بفرع العبور

أجري الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور.



واطمأن الدكتور تامر سمير على انتظام أعمال الامتحانات ، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المقررة ، وضوابط أداء الامتحانات ، وتواجد الأساتذة داخل اللجان بشكل مستمر للرد علي تساؤلات واستفسارات الطلاب إن وجدت .



وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب علي انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة بنها منذ منذ بدايتها حتى الآن دون رصد أية معوقات أو شكاوى ، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء امتحاناتهم.