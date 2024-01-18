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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هبة عبدالغني: شخصية "هالة" هتعمل مشاكل كتير في "حدوتة منسية"

صدى البلد

كشفت هبة عبد الغني، عن البوستر الرسمي لشخصيتها "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي بمسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت "عبد الغني"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة البوستر، وكشف موعد عرض المسلسل، معلقة "كذب المنجمون ولو صدقوا.. تعالوا نشوف "هالة" هتعمل ايه في احداث حدوته منسية ان شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعه ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر ومجموعة كبيره من الاخوات والاصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت "عايزه اشكر محمد علي و سامي امين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمه ومها مصطفي ومحمد امين و محمود و فرح و ميريت و تفاحة و اكيد استاذ محي،  اللي ساعدني اكون بالشكل ده و ساعدني اقدم لكم الشخصيه الجديده الغريبه دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو ".

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل 2024، في مسلسل "صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، إخراج تامر نادي، إنتاج “سيدرز”.

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونية كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي.

هبة عبد الغني حدوتة منسية عبير صبري طارق صبري محمد هشام عبية مسلسل حدوتة منسية

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