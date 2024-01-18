محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

تزامنا وبدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس، تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.



شملت الجولة مدارس الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، والأقصر الثانوية بنات.

خلال زيارته حث ألهم على ضرورة الحفاظ على الأجواء الهادئة؛ ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في ظروف مناسبة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أنه لا توجد أي شكاوى بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت.

يذكر انه يؤدي نحو ١٧ ألف طالب امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية من خلال ١٠٨ لجنة امتحانية بمحافظة الأقصر.



وكانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر قد أنهت استعدادتها، ووضعت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول .

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