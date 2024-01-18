الشرق : رئيس الصومال يزور القاهرة السبت لبحث الصراع مع إثيوبيا

أفاد موقع الشرق الإخباري نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن رئيس الصومال حسن شيخ محمود سيقوم بزيارة إلى القاهرة السبت المقبل، لبحث الخلاف مع إثيوبيا الذي سيكون على قمة الأجندة.

وفي وقت سابق، أكد وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال وأراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الأفتتات على السيادة الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن مصر تؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيرة في الانتفاع بموارده.

وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن استبدال أرض دولة الصومال بحصة في مشروع سد النهضة، أو الخطوط الجوية الإثيوبية أو شركة الاتصالات الإثيوبية.

وأضاف الرئيس الصومالي خلال كلمة له بمسجد في العاصمة مقديشيو عقب صلاة الجمعة: "أدعو إثيوبيا إلى حسن الجوار، لدينا خيار واحد - العيش في سلام، والحفاظ على الصداقة، والتعاون من أجل المصالح المشتركة - والحكومة الصومالية مستعدة لذلك".