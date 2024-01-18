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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصومال بشأن اتفاق إثيوبيا مع «صوماليلاند»

الصومال
الصومال

قالت الصومال، اليوم الخميس، إنه لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي “صوماليلاند”.

بدورها، بحثت البحرية الصومالية مع خبراء أمميين سبل تأمين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية.

وكان مستشار كبير للرئيس الصومالي، قال إن الصومال مستعد لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي وبناء ميناء هناك.

وقال مستشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بحسب صحيفة الجارديان البريطانية: "نحن نتبع كل الخيارات الدبلوماسية وأعتقد أن إثيوبيا ستعود إلى رشدها، لكننا مستعدون للحرب إذا أراد آبي أحمد الحرب".

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وأوضح أن صفقة الميناء "فاجأت الصومال" وزعم أن آبي نفى نيته السعي للوصول إلى البحر عبر أرض الصومال عندما سأله محمود في قمة عقدت في السعودية في خلال شهر نوفمبر الماضي.

الصومال اثيوبيا صوماليلاند

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