الصومال تعلن سبب منع طائرة إثيوبية من دخول مجالها الجوي |التفاصيل الكاملة

واجهت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى أرض الصومال تغييرًا غير متوقعا في مسارها بسبب عدم وجود تصريح لديها من سلطات الطيران الصومالية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في الصومال، اليوم الأربعاء، منع طائرة من الخطوط الإثيوبية من الدخول في مجالها الجوي لعدم حصولها على إذن مسبق.

وجاء في بيان أصدرته هيئة الطيران المدني في الحكومة الصومالية الفيدرالية أنها أعادت اليوم بتاريخ 2024/01/17 رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم ET8372 متجهة إلى هرجيسا من أجواء جمهورية الصومال الفيدرالية بعد أن تبين عدم اختفاء الطائرة وعدم وجود إذن لاستخدام المجال الجوي الصومالي.

وذكر البيان أنه وفقًا للقواعد الدولية للطيران (قواعد الجو) وSOMCARS الصومالية، يجب أن تحصل الرحلات الجوية على إذن من البلدان التي تمر عبرها وتلك التي تهبط فيها قبل الطيران (قبل المغادرة).

وشددت هيئة الطيران المدني الصومالية على أنها لن تسمح للطائرات غير المرخصة بدخول جميع الحدود الجوية للبلاد، مع الحفاظ على النظام والتعاون الوثيق بين نظيراتها في العالم.

كان ميسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أوضح أن الحادث وقع في 17 يناير 2024، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتشير بيانات الرحلة إلى أن الرحلة ET372 وصلت بأمان إلى هرجيسا في الساعة 11:00 صباحًا، في حين أن الطائرة التي تحمل رقم الرحلة ET8372، المغادرة من أديس أبابا في الساعة 8:30 صباحًا، غيرت مسارها وعادت إلى أديس أبابا في الساعة 4:30 صباحًا.

ورغم أن ميسفين تاسيو لم يكشف عن تفاصيل بشأن الركاب المتأثرين إلا أن وزير الإعلام الصومالي داود عويسة أبلغ بي بي سي أن الطائرة التي كانت تقل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإثيوبية، مُنعت من دخول هرجيسا وبعد المناقشات، واصلت الطائرة رحلتها إلى وجهة لم يكشف عنها، بحسب تصريح ميسفين تاسيو لـ بي بي سي.