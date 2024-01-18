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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه لخدمة التنمية الزراعية بـ وسط وجنوب سيناء

صدى البلد

 وجه الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بسرعة تشغيل مراكز الخدمات التنمويه بشبه جزيرة سيناء.

 توجه فريق بحثى لاستلام مركز الخدمات التنموية بمدينة الحسنه بوسط سيناء حيث قام الفريق بمتابعة أعمال استلام المركز وتشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه استعدادا لتجهيز المركز  لمستلزمات التشغيل لخدمة التجمعات التنموية الزراعيه القريبه من المركز.

 وقد صرح د عماد عوض منسق المشروعات التنموية بسيناء بأن المركز وجه أنشطته البحثيه والتطبيفيه لخدمة التنميه الزراعيه بشبه جزيرة سيناء.


على الجانب الآخر  قام مجموعه من باحثين المركز بزيارة مركز الخدمات التنموية المتكامله بسهل القاع لجنوب سيناء حيث مثل الفريقةالبحثى  شعب المركز من  تخصصات أمراض النبات وميكروبيولوجيا الأراضى وفسيولوجى الحيوان واستكشاف وكيمياء المياه وذلك بهدف تحديد استراتيجيات العمل لمراكز الخدمات لمواجهة تحديات التنميه الزراعيه ومساعدة المزارعيين بمناطق التجمعات الزراعيه والاوديه الداخليه بمحافظة جنوب سيناء المساهمه فى تنفيذ سياسة التنميه الزراعيه للدوله وتحسين الممارسات الزراعيه ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى

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