عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحداث غزة..

المصري الديمقراطي يستقبل سفير السويد للحديث عن القضايا المحورية

المصري الديمقراطي
المصري الديمقراطي يستقبل سفير السويد

استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي هوكان إيمسجورد؛ سفير مملكة السويد بالقاهرة. 

حضر اللقاء فريد زهران؛ رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب للتخطيط والمتابعة، و أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

ناقش الحضور عدداً من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة وفي مقدمتها مستقبل المنطقة في ضوء أحداث غزة وضرورة أن تبذل الدول الأوروبية ضغوطاً دولية من أجل ردع العدوان الغاشم والإجرامي من قبل دولة إسرائيل وكذلك الدور الأوروبي وضمنه دور دولة السويد في تقليص نطاق وتبعات الصراع الذي ستطال تبعاته الدول الأوروبية وستلقي بظلالها على تعقد الأوضاع متعددة الأزمات في اللحظة السياسية الراهنة. 

 ناقش الجانبان كذلك دوافع طلب السويد الانضمام لحزب الناتو وتطور خيارات السويد في خياراتها لأمنها الاستراتيجي وعلاقة ذلك باللحظة الآنية لإعادة تشكيل موازين القوي.  

وتناول اللقاء العلاقات بين مصر والسويد، والدور المصري المحوري كلاعب إقليمي استراتيجي قاوم كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وسط صراعات مشتعلة وخطيرة وتبعات ذلك على الشأن المصري الداخلي والخارجي. 

كما تطرق اللقاء لتقييم تجربة الحزب بعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكذلك الوضع الاقتصادي المتأزم وتصورات الحزب لأفق الخروج من الأزمة في المدى المنظور.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة فريد زهران أحداث غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

ترشيحاتنا

خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

أفضل أعمال أول جمعة في رجب.. اجعلها بوابة الفرج والجبر بـ13 حسنة

البنتاجون: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين

منتخب مصر يتعادل مع غانا 2-2 في كأس الأمم الإفريقية

أبو ردينة: لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون قيام دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ