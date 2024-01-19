الكرملين يكشف عن حقيقة احتمال إحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد احتمال لإحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر هائلة.

وانتهت الصفقة الأصلية، التي سهلت صادرات الحبوب الآمنة من أوكرانيا عبر البحر الأسود، في العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديدها، قائلة إنه تم تجاهل مصالحها الخاصة.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية أن هناك مفاوضات تجرى بشأن صفقة الحبوب وأن تركيا على اتصال مباشر مع روسيا والأمم المتحدة، وتبحث مع الجانبين سبل استئناف روسيا صفقة الحبوب وسماحها لسفن الشحن بدخول ومغادرة أوكرانيا.



ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية، أن مصدر ، لم يكشف عن هويته، قال إن أنقرة على اتصال مع موسكو بهذا الصدد، مشيرا إلى أن استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود بصيغتها الأصلية يبدو صعبا في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وأضاف: "تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق معنا لتجهيز عدد من المقترحات من أجل حل مشكلة الغذاء في الدول المحتاجة، ومن وقت لآخر، تتم المفاوضات والاتفاقيات على المستوى الفني ونحن على اتصال مع الجانب الروسي".



وردا على سؤال حول إمكانية استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود بصيغتها الأصلية، قال المصدر : "هذا صعب للغاية في ظل استمرار القتال لكن جهود أنقرة مستمرة".