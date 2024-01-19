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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق جعفر: العندليب زعل مني بسبب 100 جنيه حصلت عليها من فريد الأطرش

الكابتن فاروق جعفر
الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك

قال الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن عبدالحليم حافظ كان صديقا شخصيا له هو وبليغ حمدي. 


وأضاف جعفر  خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب،  في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة “مرة كنت ضيفا في برنامج اتنين على الهوا وكان في أغنية لفريد الأطرش تعاد أكثر من مرة أثناء اللقاء وكان معروف في الوسط الفني بعداوته مع عبد الحليم وعلقت على هذه الأغنية وقلت إنها جميلة جدا أثناء اللقاء”.

وأوضح “بعد اللقاء استوقني فؤاد الأطرش شقيق الفنان الراحل فريد الأطرش وعرفني بنفسه وأخبرني أن فريد الأطرش يريد مقابلتي وفي انتظاري وبالفعل ذهبت معه لمنزل الفنان المطل على النيل ودعاني للعشاء وتحدثنا معا كثيرا وعرض علي مبلغ 100 جنيه مقابل رأيي الذي قلته في البرنامج وأخذتها”

وتابع “بلغت الأستاذ نبيل عصمت بما حدث وكتب بعدها مانشيت كبير بأن فاروق جعفر حصل على 100 جنيه من فريد الأطرش مكافأة على صناعة هدف لحسن شحاتة”. 


وختم جعفر ، أن علاقته بفريد الأطرش توطدت بعد ذلك وأصبحت كثير التردد عليه فكان محبوبا ومتواضعا للغاية، في حين غضب مني بشدة عبدالحليم حافظ بسبب ذلك وبدأ يتجنب لقائي، والمقربين منه أخبروني أنه غاضب مني فذهبت له وصالحته. 

الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك الزمالك عبدالحليم حافظ بالخط العريض

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