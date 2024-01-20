عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية

علم روسيا
علم روسيا

وافقت روسيا على زيادة عدد الدول التي تتوفر لها التأشيرة الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة، وفق إجراءات تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة لـ 2024 و2025.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت حكومة روسيا في نص الوثيقة، إنه "تم إعداد مقترحات لتوسيع قائمة التأشيرات الصادرة بشكل إلكتروني، بما في ذلك التأشيرات الصادرة للعمل والدراسة، بناء على نتائج تحليل تجربة عام من استخدام التأشيرات الإلكترونية الموحدة".

وأضافت الوثيقة أن "الوزارات المسؤولة عن تطوير النظام الجديد هي الخارجية، والتنمية الرقمية، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وجهاز الأمن الفيدرالي". 

وأشارت الوثيقة إلى أن "الموعد النهائي للانتهاء من التكليف هو 10 ديسمبر 2024".

وتتضمن إجراءات الخطة جملة أهداف من بينها آليات دخول المواطنين الأجانب إلى الأراضي الروسية، وتعزيز تكيفهم، وحرية حركة الطلاب والعاملين في قطاع التدريس والعلوم، وكذلك منع انتهاكات تشريعات الهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص في الخطة لمواصلة العمل على رقمنة الخدمات للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل في روسيا.

كما نصت الوثيقة على أن "يمنح المواطنون الأجانب الحق في تغيير غرض الدخول إلى روسيا الاتحادية دون الحاجة إلى مغادرة البلاد".

روسيا التأشيرة التأشيرة الإلكترونية تأشيرات العمل م سياسة الدولة للهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

ترشيحاتنا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

بعد مناقشة مسائل حساسة.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

زياد بهاء الدين: تخفيض الديون يحتاج بذل جهد كبير لزيادة الإنتاج والنمو

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ