قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية

وافقت روسيا على زيادة عدد الدول التي تتوفر لها التأشيرة الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة، وفق إجراءات تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة لـ 2024 و2025.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت حكومة روسيا في نص الوثيقة، إنه "تم إعداد مقترحات لتوسيع قائمة التأشيرات الصادرة بشكل إلكتروني، بما في ذلك التأشيرات الصادرة للعمل والدراسة، بناء على نتائج تحليل تجربة عام من استخدام التأشيرات الإلكترونية الموحدة".

وأضافت الوثيقة أن "الوزارات المسؤولة عن تطوير النظام الجديد هي الخارجية، والتنمية الرقمية، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وجهاز الأمن الفيدرالي".

وأشارت الوثيقة إلى أن "الموعد النهائي للانتهاء من التكليف هو 10 ديسمبر 2024".

وتتضمن إجراءات الخطة جملة أهداف من بينها آليات دخول المواطنين الأجانب إلى الأراضي الروسية، وتعزيز تكيفهم، وحرية حركة الطلاب والعاملين في قطاع التدريس والعلوم، وكذلك منع انتهاكات تشريعات الهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص في الخطة لمواصلة العمل على رقمنة الخدمات للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل في روسيا.

كما نصت الوثيقة على أن "يمنح المواطنون الأجانب الحق في تغيير غرض الدخول إلى روسيا الاتحادية دون الحاجة إلى مغادرة البلاد".