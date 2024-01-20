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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات الكهربائية تتخطى المليون خلال عام 2023 في الولايات المتحدة

صدى البلد

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في عام 2023، لتصل إلى حجم قياسي جديد وحصة سوقية جديدة.

وفقًا لتقرير مختبر أرجون الوطني، تم بيع حوالي 141.055 سيارة قابلة لإعادة الشحن في ديسمبر (بما في ذلك 100.928 سيارة كهربائية بالكامل و40.127 سيارة هجينة)، وهو ما يزيد عن 9.8% من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة، وبلغ النمو على أساس سنوي 42%.

 

في عام 2023، تم بيع أكثر من 1.4 مليون سيارة كهربائية في الولايات المتحدة (بزيادة تزيد عن 50% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل أيضًا 9.1% من إجمالي الحجم (مقارنة بـ 6.8% قبل عام).

 

وكما نرى في الرسم البياني من مكتب تقنيات المركبات التابع لوزارة الطاقة، تم تحقيق أعلى حصة سوقية من المكونات الإضافية في سبتمبر 2023 (9.9%).

 

ومن النتائج المثيرة للاهتمام أنه في كل شهر من عام 2023، كانت الحصة 8% أو أعلى، بينما في عام 2022، لم تتجاوز 8% أبدًا. ومع ذلك، لا تزال الأرقام أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا أو الصين.

 

تقدر مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بـ 1.1 مليون وحدة (بزيادة 48% على أساس سنوي) أو ما يقرب من 80% من جميع المكونات الإضافية. وهذا رقم قياسي جديد.

 

وتمثل السيارات الكهربائية حوالي 7% من السوق. تمثل شركة تسلا أكثر من نصف قطاع السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة (بالإضافة إلى بعض الأسهم المرتبطة بالشركات الناشئة الأخرى التي تعمل بالسيارات الكهربائية فقط)، لذلك يمكننا أن نفترض أن متوسط حصة السيارات الكهربائية بالكامل بين شركات صناعة السيارات الأخرى يبلغ حوالي 3 %.

 

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كنا سنشهد في عام 2024 زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى مستوى 1.5 الى 2 مليون سيارة.

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