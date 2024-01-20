البلوجر خالد اليمني: تمنيت العيش في مصر وأهلها يتميزون بالأخلاق والاحترام والطيبة

أشار خالد عبد الله البلوجر اليمني إلى أنه يحاول تعلم اللهجة المصرية وتعلم بعض الجمل منها: "عامل ايه يسطا.. وكلمة قشطة".

وأضاف خالد أنه تعلم المصطلحات المصرية المتداولة بين أهلها، موضحا أنه محب للفنان عمرو دياب وأكثر اغانيه أغنية "الليلة".

وأوضح خالد خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة أنه حصل على الجنسية المصرية وترك أهله في اليمن، وذهب لمنزل خالته متمنيا أن يعيش بمصر قائلا :" بحس ان مصر وطني وأهلها يتميزون بالأخلاق والاحترام والطيبة ".

فاجئ البلوجر خالد عبد الله اليمني الجنسية الإعلامية لميس سلامة بدخوله واقتحامه للاستوديو أثناء تقديمها لفقرة من فقرات برنامج صباح البلد، مشيرا خالد انه حصل على الإقامة المصرية.



