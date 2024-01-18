سوزي الأردنية: مش هتطاول على والدي بسبب التريند وبعتذر عن اللي حصل

كشفت البلوجر سوزي الأردنية تفاصيل خلافها مع والدها عبر السوشيال ميديا، قائلة “أنه لن أتطاول على والدي من أجل التريند، كما يدعي البعض، معلقة ”اللي حصل خارج إرادتي، لأني بتعصب بسرعة وبنفعل".

وقالت سوزي الأردنية، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه أعتذر لوالدي ووالدتي عما بدر مني، مؤكدة أن الحصول على الأموال لا يغير من شخصيني على والداي.

كان لازم استحملها في مرضها

وأكد والد سوزي، ان ابنتي من كثرة الأدوية التي كانت تحصل عليها، جعلت حالتها سيئة، معلقا “كان لازم استحملها في مرضها ومحنتها”.