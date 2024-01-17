سوزي الأردنية لصدى البلد تنفي أنباء القبض عليها..وتؤكد: تصالحت مع والدي

نفت البلوجر سوزي الأردنية، أنباء القبض عليها، مضيفة انها مصابة بحالة نفسية صعبة

وقالت البلوجر سوزي الأردنية ،في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :إنها تصالحت مع والدها بعد توجيه الشتائم له أثناء قيامها بعمل بث مباشر علي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك



وأشارت سوزي الأردنية ،أنها لا تعلم أي شئ عن التهم الموجهة إليها، مضيفة أنها،في حالة ثبوت أي تهم موجهة إليها ستتقدم بالأوراق التي تثبت إصابتها بمرض نفسي



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كشفت البلوجر الأردنية سوزي، عن أن اسمها الحقيقي سوزي أيمن، ولديها أخت توأم من ذوي الهمم ، لافتة إلى أنها تعشق أختها بشكل كبير، إذ أنها أقرب شخص لديها في العائلة، وفي الدنيا، "أختي كانت بتطلع معايا في الفيديوهات ولكن وقفت الموضوع ده بسبب أن الناس مش بتفهم الموضوع".

ويذكر أن البلوجر سوزي أيمن كشفت عن مفاجأة صادمة بشأن أرباحها من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلة إنه حسب المحتوى ذاته يكون الربح، إذ أن أرباح البث المباشر تعتمد على الهدايا نفسها، وأكبر هدية قد تحصل عليها من البث المباشر الواحد هو 4 آلاف جنيه.