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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيزرع بالطريقة الحديثة.. مدبولي: التوسع في زراعة قصب السكر بكوم أمبو ووادي الصعايدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتوجه إلى زراعة وإنتاج قصب السكر، مشيرا إلى بدء وجود طفرة نوعية فيه، فالقصب أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر في إنتاج السكر.

وقال مدبولي: “المشكلة أن مصر كانت تتوجه إلى زراعة القصب بطريقة تقليدية، وهي الزراعة بالغمر، فالقصب يظل في الأرض لمدة خمس سنوات  بدون حدوث تغيير في الشتلات، ومع مرور الوقت إنتاجية الفدان تقل والعديد من العقل تموت وتفسد”.

الفلاح سيستخرج من 60 إلى 70 طنا بالآلية الجديدة لزراعة قصب السكر

وأضاف أن الفكرة التي طُرحت ووزير الزراعة تبناها؛ هي عمل هذه المراكز لاستخراج الشتلات التى تمكن الفلاح من أن يزرعها بطريقة حديثة، وفي نفس الوقت تستهلك مياها أقل في عملية الزراعة والإنتاجية، وأيضا يتضاعف فيها المحصول، فيمكن أن يستخرج منها الفلاح للفدان ما بين 60 و70 طنا للفلاح من خلال هذه الآلية، والنموذج الجديد من خلال زرع العقل في الأرض بطريقة معينة ويحدث ري بكميات مياه قليلة جدا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المركز فى كوم أمبو، وهناك مركز آخر يمثل عشرة أضعاف هذا المركز في وادي الصعايدة لإنتاج الشتلات الكافية للتوسع في الزراعة الحديثة لقصب السكر.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصر وزير الزراعة قصب السكر كومومبو

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