ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

روح الروح هذي.. كلمات بسيطة نطق بها شيخ فلسطيني يرتدي عمامة ويحتضن جثمان طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات بكل حنان ورعاية، ويعاملها كأنها لا تزال حية.

يظهر في الفيديو بينما يودع صغيرته التي ماتت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبيتها في قطاع غزة.

شاهد الفيديو:

طفا اسم الجد الفلسطيني، خالد نبهان، المكنى “أبو ضياء”، إلى السطح مجددا، بعد أخبار تحدثت عن وفاته إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وبينما انهالت التعليقات حزناً عقب انتشار الخبر، أطل العم "أبو ضياء" بمقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” طمأن به محبيه.

ويظهر في تلك اللقطات وهو يداعبها ويقبلها ويمشط شعرها بأصابعه برفق، ويحتضنها بعناية خوفًا على عظامها من أي ألم.

في المقطع المؤثر، يظهر الجد وهو يحمل ابنته بين ذراعيه كأنه سيضعها على السرير لتنام، ويحاول فتح عينيها ربما في محاولة للعب "الغميضة" معها.

وعلى الرغم من أنه يعلم أنها لن تفتح عينيها مرة أخرى، إلا أنه يظل يعاملها بلطف وحنان ليسمح لنفسه بالتودد إلى روحها الغالية.