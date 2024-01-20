جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمدينة أرمنت .. صور

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية داخل مدينة أرمنت لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

شملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام التابعة لمركز أرمنت، والذي يعد أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ويقام المجمع على مساحة 1200م٢ بعدد 8 ورش كبيرة متضمنة كافة التجهيزات ، بالإضافة إلى عدد 3 معارض خاصة بتلك الورش وغرف أمن وإدارة ودورات مياه، ، حيث يعمل المجمع على توفير ٢٠٠ فرصة عمل مباشرة.

قال الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد ، أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد 3 مجمعات صناعية حرفية بقرى السلام بأرمنت والدير الشغب بإسنا، بالإضافة إلى مجمع صناعات غذائية لتجفيف (الطماطم – الخضروات ) بمركز إسنا، وجاري دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية.

من جانبه أكد محافظ الأقصر على أهمية أقامة المجمعات الصناعية الحرفية بالمحافظة بما يساهم في تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية كبيرة فى محافظات الصعيد وكل ربوع مصر.

كما شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع إنشاء عدد 5 عمارة سكنية (سكن كريم) بقرية السلام بعدد 4 طوابق لكل عمارة سكنية بإجمالي عدد 40 وحدة سكنية إنشاء جديد مساحة الوحدة 95 م (3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ)، حيث وجه المحافظ بوضع تصور لمنطقة مدخل العمارات السكنية والمجمع الصناعي الحرفي والمنطقة المحيطة بشكل لائق لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

كما تفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين بقرية المحاميد بحري والذي تم الإنتهاء منه وتجهيزه تمهيدا لتشغيله ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والمقام على مساحة 16×28 متر ويتكون من دور أرضي و٢ دور علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية كالتموين والتضامن والشهر العقاري والبريد والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.

كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء ومطالب عدد من المواطنين، موجها بتلبية المطالب الخاصة بهم والتواصل مع جهات الاختصاص؛ للاستجابة لتلك المطالب وحلها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وعلي عثمان رئيس مدينة أرمنت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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