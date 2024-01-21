نعتز بكم ولايوجد اتفاق بأي شكل.. صدى البلد رداً على بيان الإسماعيلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رد إدارة صدى البلد على بيان الإسماعيلي، معلقا: “واضح أن الإسماعيلي بيسعى أنه يعمل كده و بالتالي طلع بيان بذلك و انه اتفق على ذلك مع قناة "صدى البلد"، مؤكدا أن هذا لم يتم من قبل فضائية صدى البلد و نافيا حدوث هذا الاتفاق.

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديمه برنامجه على شاشة صدى البلد، " أن إدارة قناة صدى البلد قررت أن ترد على هذا البيان ببيان أخر للتوضيح، قائلا: "ممكن تكون حدثت نقاشات غير رسمية، لأن صدى البلد ماعندهاش سياسة تأجير ساعات لهيئات معينة مع اعتزازها الكامل بنادي الإسماعيلي".

وعقب هاني حتحوت : "محصلش اتفاق بأي شكل من الاشكال، و إذا أراد أي شخص أن ده يحصل فالتواصل يجب أن يكون من خلال قناة صدى البلد بشكل كامل".



بيان الرد من صدى البلد

أصدرت شبكة قنوات صدى البلد، بيانا للرد على بيان صادر من النادي الإسماعيلي، وتوضيح ما جاء في هذا البيان.

وقالت شبكة قنوات صدى البلد، في بيانها: تعقيبا على ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول ما قالت إنه "اتفاق" أبرمه مجلس إدارة النادي على بث برنامج خاص على قنواتنا، فإن شبكة تليفزيون صدى البلد، إذ تعتز بالنادي الإسماعيلي العريق وجماهيره العظيمة، فإنها تؤكد بوضوح عدم وجود اتفاق بهذا الشأن أو أي تواصل مع إدارتها بخصوصه.

وتوجه شبكة قنوات صدى البلد، عناية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المحترم، وكل من يهمه الأمر، أن أي اتفاقات لا تكون إلا عن طريق إدارة شبكة تليفزيون صدى البلد، بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحذرت شبكة قنوات صدى البلد، من التعامل مع أية جهات أو أشخاص لا صفة لهم قد يستخدمون ذلك في النصب أو التحايل.