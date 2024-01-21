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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

20 مليار دولار.. نشأت الديهي يزف بشرى حول حل أزمة الدولار قريبا

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة موديز خفضت نظرتها لمصر من مستقرة إلى سلبية، وهذا الأمر كان متوقعًا بسبب ضعف الوضع الائتماني والصعوبة الموجودة في سعر صرف الدولار.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة و القلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن وزارة المالية علقت على تقرير موديز بأن مصر تدير الاقتصاد الكلي بمرونة،  وتعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل التوترات الموجودة في المنطقة، وتم تحديد مصادر التمويل الخارجي حتى نهاية العام المالي الحالي بقيمة تقدر بـ4 مليار دولار.

وأوضح “الديهي”، أن مصر في قلب الازمة الاقتصادية، ولكن قولاً واحد مصر ستخرج من هذه الازمة من خلال العديد من الإجراءات ، معقبًا: "مصر مرت بأكثر من هذه الأزمة".

 عائد دولاري ضخم


وأشار إلى إن هناك عائدًا دولاري ضخمًا سيضخ في البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفقًا لمصادر مسؤولة ، معقبًا: "لدي معلومة مؤكدة من مصادر مسؤولة بوجود عائد دولاري ضخم  لن يقل عن 20 مليار دولار".

وأضاف أن هذه الأموال ليست قرضا ، وليست مساعدة من أحد، ولكنها عبارة عن مصادر دولاريه محلية سيتم ضخها في البنك المركزي خلال أسابيع قليلة.

نشأت الديهي الدولار وزارة المالية وكالة موديز مصر الأزمة الاقتصادية البنك المركزي

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