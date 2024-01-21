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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

33 ألف أوقية ذهب.. خبير علوم بيئية يكشف حجم إنتاج منجم أبو روات

صدى البلد

كشف الدكتور مصطفى محمود، خبير العلوم البيئية والجيولوجيا، أن مصر بها 120 مكانا يوجد بهم ذهب وهم المتوقعين على الخرائط والمقيمين تقييم علمي بواسطة هيئة الثروة المعدنية.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلته ببرنامج "التاسعة" المذاع على شاشة القناة الأولى المصري من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن شركة أتون ريسورس الكندية استحوذت على حق امتياز منجم أبو مروات عام 2008 طبقا لاتفاقية ما بين وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية، منوها إلى أن مساحة الامتياز تبلغ 58 كيلو متر مربع.

ونوه "محمود"، إلى أن المنطقة تحتوي على 289 ألف طن من الخامات المصاحبة، ومنهم 33 ألف أوقية من الذهب و239 ألف أوقية من الفضة.

ذهب مصر هيئة الثروة المعدنية منجم أبو مروات وزارة البترول الفضة

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33 ألف أوقية ذهب.. خبير علوم بيئية يكشف حجم إنتاج منجم أبو روات


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