سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 21-1-2024

استقر سعر عيار 24 الأعلي فئة حوالي 3885 جنيها للبيع و 3942 جنيها للشراء وذلك مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2024؛ دون تغيير داخل محلات الصاغة.

ارتفاع في يومين

صعد المعدن الأصفر بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين، متخطيا بذلك سعر 200 جنيه في الجرام الواحد وبدون مصنعية.

وأظهرت أسعار الذهب في مصر، ثباتا مع بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير في سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بعد تراجه سجله أمس بقيمة 50 جنيها.

عيار 21

سجل سعر أشهر أعيرة وهو عيار 21 حوالي 3400 جنيه للبيع و 3450 جنيها للشراء

عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة لنحو 2273 جنيها للبيع و 2306 جنيهات للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 حوالي 2914 جنيها للبيع و 2957 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 27.2 ألف جنيه للبيع و 27.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 2029 دولارا للبيع و 2030 دولارا للشراء.

تراجع في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 % وبقيمة 20 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3500 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الجمعة الماضي عند مستوى 2029 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2334 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التقلبات الحادة بالأسواق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية لمستويات غير مسبوقة، إذ لامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3700 جنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة، ما دفع المنصة لوقف عرض الأسعار، إذ إن أنها أسعار غير عادلة، في ظل وقف عمليات القطع والتنفيذ، نتيجة نقص الذهب الخام بالأسواق.

أضاف، إمبابي، إن منصة" آي صاغة" تلجأ لوقف التسعير بصورة فورية، إذ ما شعرت بوجود تلاعب في عمليات التسعير، وتقديم أسعار غير واقعية، تحت أوهام العرض والطلب.

وأشار، إلى أن السوق يشهد حالة من الفوضى وعدم الانضباط، لاسيما بعد القبض على أحد تجار الذهب الكسر، ما أدى إلى وقف عمليات البيع والتنفيذ الجزئي، للتجار والمصنعين، ما انعكس فعليًا على محلات الذهب التي أوقفت البيع والشراء.

أضاف، أن محلات الذهب تعتمد بصورة كبيرة على شراء نفس الأوزان المباعة للعملاء من داخل منطقة الجواهرجية أو سوق الكسر، للحفاظ على رأس مال المحل من الذهب، ووقف البيع أو ما يسمى بـ" القطع" يؤدي إلى وقف البيع والشراء بمحلات الذهب نتيجة صعوبة التعويض، وتعرض رأس المال للخسارة.

تابع، أن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وصل إلى 100 جنيه، ما يؤكد أن الأسعار المعلنة خرافية وغير واقعية، إذ يتراوح الفرق بين السعرين في أوقات الاستقرار بين 5 و 10 جنيهات.

ولفت، إمبابي، إلى أن حالة عدم الاستقرار دفعت السوق لوقف البيع والشراء فعليًا، والسوق شهد تفاوت معلن بل مزايدات على التسعير، ما يعني وجود طرف أخر يحاول التلاعب في الأسعار وتحقيق مصالح، من خلال رفعها لهذه المستويات، أو ما يعرف بـ" التسميع" حتى يتقبلها السوق مستقبلًا حتى بدون وجود طلب حقيقي.

وتوقع إمبابي، تراجع أسعار الذهب بفعل عمليات تصحيح سعرية وجنى الأرباح، لأن الأسعار الحالية لا تعبر عن الطلب داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الطلب جيد لكنه غير مؤثر في رفع الأسعار لهذه المستويات.

ولفت إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 150 جنيه مع ختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا.

الذهب في روسيا

شهد احتياطي روسيا من المعدن النفيس (الذهب) ارتفاعا قياسيا وملحوظا خلال العام الماضي ليصل إلى 2350 طنا.

وأفاد البنك المركزي الروسي، في بيان له، بأن “احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا”.

وقال البيان إن"احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022".

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

أطلق صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.

وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

واضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

واعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".