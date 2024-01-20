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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع قياسي في احتياطي روسيا من الذهب خلال 2023

صدى البلد

شهد احتياطي روسيا من المعدن النفيس (الذهب) ارتفاعا قياسيا وملحوظا خلال العام الماضي ليصل إلى 2350 طنا.

وأفاد البنك المركزي الروسي، في بيان له، بأن “احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا”.

وقال البيان إن"احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022".

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

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