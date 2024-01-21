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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقرات وشروط استحقاق مبادرة "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة بالوادى الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

تستكمل محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة مشروعك التى قدمت دعمها للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 500 مليون جنيه، وجهزت أكثر من 1200 دراسة عملية للشباب للاسترشاد بها لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتم توزيع تلك النماذج للبنوك والمراكز وذلك للتيسير على الشباب ؛ وهذه المشروعات تتضمن مشروعات تقليدية وغير تقليدية في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وتدوير المخلفات الزراعية والحرف البيئة واليدوية والمشروعات الخدمية.

بدء موسم زراعة فسائل النخيل في الوادي الجديد

 

وأعلنت المحافظة عن تخصيص مقرات مشروعك على مستوى المراكز باجمالى 6 مقرات لمشروعك تمثلت فى ( الديون العام - الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط ) وبيان عناوينها كالتالي: 
1-  مقر بالديـوان العـام للمحافظة مدينة الخارجة 
2- مقر الخارجة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة شارع جمال عبد الناصر 
3- مقر الداخلة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مدينة موط 
4- مقر باريس : يوجد بالوحدةالمحلية لمركز ومدينة باريس مدينة باريس 
5- مقر الفرافرة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
6- مقر بلاط : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط

وأعلنت المحافظة عن خطوات الحصول على القرض والنماذج المطلوبة وهى تقسم إلى (5) شرائح:-
الشريحة الأولى :  
(من 1000 جنيه إلى 15000 جنيه ، أكثر من15000 جنيه إلى 25000 جنية)
المستندات المطلوبة لهذه الشريحة،،،
1- صورة من الرقم القومي للعميل                          2- صورة من الرقم القومي للضامن
3- صورة عقد ايجار او تمليك لمحل أو سكن            
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء )         
( مدة القرض من أربعة أشهر إلى سنه يسدد على إقساط شهريه)
ملحوظة:- ( للحصول على القرض أكثر من 15000 جنية إلى 25000جنيه لابد من وجود سابقة تعامل مع احد البنوك لمدة 6 شهور بشرط الانتظام)

الشريحة  الثانية :-  
( أكثر من 25000 جنيه إلى 35000 ، أكثر من 35000 جنيه إلى 50000 جنية)
المستندات المطلوبة
1- صورة من الرقم القومي للعميل والضامن سارية     2- مستخرج من السجل التجاري
3- صورة البطاقة الضريبية                 
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء )           6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
ملحوظة : - ( مدة القرض من سنة إلى ثلاثة سنوات يسدد على إقساط شهرية)

الشريحة الثالثة  :  
(أكثر من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه ( يساهم العميل بنسبة 10 % من اجمالى دراسات جدوى للمشروع)  
المستندات المطلوبة:
1- صورة من الرقم القومي للعميل والضامن سارية     2- مستخرج من السجل التجاري
3- صورة رخصة النشاط                 
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء )          6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة البطاقة الضريبية
( مدة القرض من سنه إلى ثلاثة سنوات يسدد على أقساط شهرية)

الشريحة الرابعة : 
(أكثر من 100000 جنيه إلى 250000 جنيه ، يساهم العميل بنسبة 15% من اجمالى دراسات جدوى للمشروع) ( مدة القرض من سنة إلى ثلاثة سنوات يسدد على أقساط شهرية)

المستندات المطلوبة :
1- صورة من الرقم القومي للعميل سارية                   2- صورة من الرقم القومي للضامن سارية
3- صورة عقد إيجار للمنشاة                 
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) وأخر إيصال تأمينات                 
6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
10- صورة البطاقة الضريبية
11- مستخرج من السجل التجاري
12- عمل دراسات جدوى للمشروع
( ومدة القرض من سنة إلى خمس سنوات يسدد على أقساط شهرية).

الشريحة الخامسة :  
(أكثر من 250000 جنية إلى 2000000 جنية ( يساهم العميل بنسبة 30% من اجمالى دراسات جدوى للمشروع)
المستندات المطلوبة :
1- صورة من الرقم القومي للعميل                         2- صورة من الرقم القومي للضامن
3- صورة عقد إيجار أو تمليك لمحل أو سكن             4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) أخر إيصال تأمينات                  
6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
10- صورة البطاقة الضريبية
11- مستخرج من السجل التجاري
12- عمل دراسات جدوى للمشروع
( ومدة القرض من سنة إلى خمس سنوات يسدد على أقساط شهرية.

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