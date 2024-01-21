بدء موسم زراعة فسائل النخيل في الوادي الجديد

الوادي الجديد من المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل، ويتم زراعة الفسائل في نفس الوقت من كل عام، حيث تحتل زراعة النخيل مركز الصدارة بين المحاصيل الزراعية الأخرى بكافة مراكز المحافظة.

يقول بخيت عبد السلام مهندس زراعي ويمتلك مزرعة نخيل، إن أفضل وقت لغرس فسائل النخيل الأشهر الأولي من فصل الشتاء، حيث يتم غرس الفسائل وتلف بقش الأرز لحمايتها من شدة حرارة الشمس، وتروى يوميا في الصباح الباكر ولمدة 40 يومًا.

وأضاف عبد السلام أنه يتم عمل حفرة بعمق معين حسب نوع الفسيلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو يمكن زرع تلك الفسائل في شكائر بلاستيك أو صفائح فارغة ويضاف عليها الرمال من نوع معين نظرا لأن معظم الرمال بها مادة ملحية تعمل علي قتل فسيلة النخيل.

وأكد محمود عمر مزارع ومتخصص في زراعة فسائل النخيل، أنه قبل زراعة الفسائل يراعى ألّا يقلّ عمر فسيلة النخيل عن ثلاث سنوات، ووزنها يصل إلى حوالي العشرين كيلو وجذورها قوية ومتينة، مشيرًا الى أنه يجب أن تؤخذ الفسيلة من شجرة نخيل ذات نوعية جيدة وخالية من الأمراض.

وأوضح أن الشخص الذي يقوم بعملية خلع وزرع الفسائل يجب أن يكون ذا خبرة ومؤهّلا لذلك، لأن نزع الفسيلة من الأم يكون في أوقات محدّدة من السنة ويجب أن تكون جذور الفسيلة مناسبة كي تسمح لها بالعيش دون الشجرة الأم.

وتابع أن عملية زرع الفسيلة تتم بدفن نصف جذع النخلة في الأرض أو يتم وضع رمال في الصفائح والشكائر التي يوجد بها فسائل، ثم يتم غمر جذع الفسيلة بالمياه بعد إضافة كمية من التراب عليها.

ولفت إلى أنه بعد ذلك يقوم بري النخيل حسب برنامج معين، حيث تروي فسائل النخيل بعد غرسها كل يوم حسب خطة معينة ثم بعد ذلك تروي يوما بعد يوم ويتم متابعتها حتي لا يصل إليها النمل والذي يسبب لها العديد من الأمراض ويعمل علي قتل الفسائل.



من جانبه أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة قامت بتوفير الأسمدة الأزوتية الخاصة بتسميد النخيل وخاصة في موسم زراعة الفسائل، فضلا عن توفير كميات المبيدات لمقاومة النمل والحشرات التي تهدد فسائل النخيل في مرحلة النمو.

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