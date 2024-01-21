سعد الزنط: الوعي يبدأ بالتعليم.. ومراكز الأبحاث عليها وضع رؤية للدولة

أكد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن نظام التعليم في مصر لا بد أن يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لا بد أن يتم تخريج طلاب قادرين على إدارة الأعمال بالدولة، وقادرين على الإبتكار والإبداع.

وقال سعد الزنط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا محدي”، إن الوعي يبدأ بالتعليم في المقام الأول ثم الثقافة.

مواجهة الأزمات

وتابع مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن كثيرا من مراكز الأبحاث في مصر، يجب أن تكلف بأن تضع رؤية صحيحة للدولة، وأن تضع خطط مستقبلية لمواجهة الأزمات.