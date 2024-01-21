وزير خارجية إسرائيل يشارك في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سيتوجه مساء اليوم الأحد، إلى بروكسل للمشاركة في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوموقع "والا" العبري، فقد دُعي كاتس للتحدث أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27، وسيلتقي بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليونان والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وغيرهم من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

ووبحسب "والا" سيبحث كاتس مع عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضرورة هزيمة حركة حماس بشكل عاجل وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين دون قيد أو شرط.

وقال الموقع إن كاتس سيقدم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطط ومشاريع استراتيجية لتعزيز المنطقة، بما في ذلك مشروع "السكك الحديدية من أجل السلام الإقليمي".

من جانبه قال كاتس: "نواصل الحملة الدبلوماسية لدعم جنود الجيش الإسرائيلي وهزيمة حماس. وسأعمل خلال اللقاءات على حشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة الأسرى والإضرار بحماس وتعزيز المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تغيير المنطقة والدفع بإيران".