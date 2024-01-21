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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مؤتمر الأورمان يدعو لتحقيق أهداف التنمية في إطار رؤية 2030.. صور وفيديو

صدى البلد

اختتمت فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة السنوى فى دورته الرابعة الذى نظمته جمعية الأورمان بالأقصر فى الفترة من 18 إلى 21يناير 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

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واكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، انه من أهم نتائج المؤتمر تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا مايهدف إليه المؤتمر، وذلك من خلال استضافة المؤتمر  لهذا الطيف الواسع من الوزراء والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية .

واشار إلى انه من أهم توصيات المؤتمر ضرورة العمل على الإطلاع بالاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن النهوض بمستويات التنسيق بين المبادرات العامة وبرامج الاستدامة في القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة باعتبارها فرصة عمل تخلق علاقات مربحة للجانبين الشركات والمجتمع، ودعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية والاستعراض المشترك لإنجازات رؤية مصر 2030.

يذكر ان مؤتمر الاورمان انطلقت فعالياته بمدينة الاقصر وحضره كلا من  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.

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