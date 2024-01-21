ثقافة الأقصر: لقاءات عن الأدب المعاصر والموسيقى عند قدماء المصريين

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم برعاية وزارة الثقافة.

وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تاريخ الأدب المعاصر" تحدث خلالها وليد الضوي، عن مفهوم الأدب المعاصر ودوره في تسجيل وقائع الحياة الأدبية، والترجمة للمؤلفين والمبدعين في ميدان فن الأدب شعرا ونثرا، واختتم حديثه بذكر خصائص هذا النوع من الأدب ومدى تأثره بالثقافات الغربية.

من ناحية أخرى أعد قصر ثقافة أرمنت لقاء بعنوان "الموسيقى عند قدماء المصريين" تحدث خلاله خالد حلمي عن الآلات الموسيقية التي استخدمها قدماء المصريين ومنها الآلات الوترية مثل الجنك والقيثارة، وأدوات النفخ مثل الناي والمزمار والأرغول، هذا بالإضافة إلى آلات الإيقاع بأنواعها كافة.



كما تحدث عن طقوس المصريين القدماء خلال الحفلات واعتمادهم على سلم موسيقي يتكون من خمسة أصوات.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نظم نادي أدب الأقصر أمسية شعرية أدارها الشاعر يحيى سمير، تم خلالها مناقشة أعمال الشعراء الحضور منها قصيدة بعنوان "تراتيل عاشقة" لسهير سلامة، "رجل من زمن الطيبين" لحسن غرام، وقدم الشاعر أحمد مدني قصيدة بعنوان "فلسطين"، وألقت الشاعرة منى محمد قصيدة "يا بحر"، بينما نفذ مرسم الفنون التشكيلية ورشة عن فن المانديلا باستخدام ألوان الخشب والشمع و الفلوماستر.