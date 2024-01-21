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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب إسرائيل بـ"توضيحات" بعد تفجير مبنى جامعة فلسطين في غزة

جامعة فلسطين
جامعة فلسطين

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت توضيحات من إسرائيل بشأن تفجير مبنى جامعة فلسطين في غزة يوم الخميس.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أنه من المتوقع خضوع رئيس الأركان الإسرائيلي للاستجواب.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أعلن عن تقدم دولة فلسطين بطلب لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم الثالث بعد المائة، واستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، ثلثاهم من الأطفال والنساء.

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وأشار إلى استمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضاً محروقة وغير قابلة للحياة، الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني متكاملة الأركان.

إسرائيل غزة فلسطين جامعة فلسطين

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