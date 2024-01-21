في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام تبعث برسالة عاجلة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت القسام، عبر قناتها على “تليجرام”، "الخيارُ لكم، في توابيت أم أحياء.. حكومتُكم تكذب، الوقت ينفد".

وكانت كتائب القسام، أعلنت تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة مكونة من 30 جندياً ووقوعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.