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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثلاثاء المقبل.. الإعلان عن القوائم النهائية لـ ترشيحات جوائز الأوسكار 2024

صدى البلد

تكشف أكاديمية فنون وعلوم الصور عن القوائم النهائية للأعمال والنجوم المرشحين لنيل جوائز الأوسكار لعام 2024، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أيام من إغلاق باب التصويت قبل الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل. 

 

سيقدم كل من زازي بيتز بطلة فيلم Joker وجاك كويد بطل Oppenheimer حدث الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار على الهواء مباشرة عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية. 

 

 

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم Oppenheimer في قوائم ترشيحات الأوسكار بعد تراجع نظيره باربي في حفلات الجوائز الماضية، وحصوله على نصيب الأسد من التكريمات. 

 

تأخر فيلم Oppenheimer عن تحقيق إيرادات المليار دولار لفترة طويلة، في مقابل تفوق باربي بشكل سريع وتصاعد إيراداته حتى تخطت حاجز المليار دولار لكن قوائم الجوائز كان لها رأي آخر.

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