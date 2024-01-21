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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نريد من إسرائيل أن تقاتل قادة حماس

قطاع غزة
قطاع غزة

قال نائب مستشار الأمن القومي  الأمريكي، جون فاينر، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تود أن تركز إسرائيل على القتال المستهدف ضد قيادة حركة حماس الفلسطينية، بدلا من التركيز على عمليات واسعة النطاق.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، قال فاينر: “في الأيام والأسابيع القليلة الماضية كانت هناك بداية تغييرات في مرحلة الصراع، حيث ترغب الولايات المتحدة في رؤية إسرائيل تركز أكثر على أهداف ذات أهمية عالية.. على قيادة حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، داني دانون، بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، ولهذا السبب غيرت تل أبيب مسار العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال دانون: “لقد غيرنا الطريقة التي ندير بها العملية بسبب ضغوط الولايات المتحدة”.

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وفي نوفمبر 2023، ذكرت شبكة إن بي سي ، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإجبار السلطات الإسرائيلية على عقد صفقة مع حماس لتبادل الرهائن.

إسرائيل حماس الولايات المتحدة

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