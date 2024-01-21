وزير خارجية السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.

وقال الوزير السعودي، في مقابلة له على شبكة "سي إن إن" بثت اليوم الأحد، إن الطريق الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو حل القضية الفلسطينية؛ مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية دون طريق إلى دولة فلسطينية ذات مصداقية ولا رجعة فيها، حيث أجاب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على الفائدة.. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار والذي سيأتي من خلال حل القضية الفلسطينية".

وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة تم تسجيلها في الأصل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس، سويسرا، وتم بثها اليوم الأحد على شبكة سي إن إن.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن وقف تصعيد الصراع في غزة ووقف وفيات المدنيين هو محور رئيسي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، السكان المدنيون في غزة"؛ مشددا على أن "هذا غير ضروري تماما وغير مقبول نهائيا ويجب أن يتوقف".

تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 25000 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 62000 في الهجوم الإسرائيلي على المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر.