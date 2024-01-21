مصر كلها باركتلي.. مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

قالت الفنانة مي سليم إنها تفاجأت من التهنئة التي تلقتها بعد نشر صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد الفيشاوي، وانتشار خبر زاوجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مي سليم، في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش احتفالية تصوير فيلمها “بنقدر ظروفك”، الذي تشارك في بطولته مع أحمد الفيشاوي، إن الصورة من كواليس التعاون السينمائي بينهما.

وأشارت مي سليم، إلى أنها تفاجأت بمباركات الجمهور لها، قائلة "مصر كلها باركتلي وكلمة مبروك فتحت نفسي.. ولو في أي حاجة في حياتي هقولكم وتفرحولي".

أحمد الفيشاوى

ردت الفنانة دينا على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، التى انتشرت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا.

ونفت دينا فى لقائها ببرنامج “عرب وود” شائعة زواجهما، مؤكدة أنها تحب أحمد الفيشاوي جدا وتحترمه، قائلة: "لا صعب أوى أحمد الفيشاوي أصغر مني مش هتجوزه أكيد".

وأضافت: "أنا بحب أحمد الفيشاوي جدا وهو شخص جميل وبحسه طفل وتركيبته من جوه طفل، بالعكس أنا بحبه وبحترمه وفيلم عادل مش عادل تاني عمل معاه وأحب أشتغل معاه تاني".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات 24 يناير.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".