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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: مواطنو شمال غزة ماتوا من الجوع

غزة
غزة

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة، كارثي، فقد بدأت مرحلة التجويع، مشيرًا إلى أن المواطن الفلسطيني لا يستطيع سوى الحصول على وجبة واحدة يوميًا وأحيانًا كل يومين.

وأشار مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان القطاع، خاصة فيروس الكبد الوبائي.

غزة

نوه المحلل السياسي، بأن هناك الكثير من الأماكن في غزة لم يتم رصدها من قبل الطواقم الطبية، مضيفًا أنه لا بد من دخول 1000 شاحنة؛ لتفادي الجوع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف مطاوع أن الكميات التي تدخل من سيارات المساعدة، والتي تسمح بها إسرائيل، طفيفة ولا تتخطى مناطق الجنوب، مضيفًا أن هناك عائلات في الشمال ماتت من الجوع.

الأمراض والأوبئة الكبد الوبائي المواطن الفلسطيني فيروس الكبد الوبائي قناة إكسترا نيوز

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