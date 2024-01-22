ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بالنعناع؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتحدثت سهام سوقية، خلال منشورها حول فوائد تناول الشاي بالنعناع، فيديو الشاي بالنعناع من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يحتوي الشاي بالنعناع على مجموعة متنوعة من الفوائد ومنها.

فوائد الشاي بالنعناع

يستخدم شاي النعناع في:

- تخفيف اضطراب المعدة

- متلازمة القولون العصبي

- مريح للجهاز التنفسي

- يحتوي على مضادات أكسدة

كوب منه صغير يوميا .. جيد لك و لصحتك و لصحة القولون والمعدة

ولكن اذا كنت تعاني من الصداع .. تجنبه

وجد أن " بعض الأشخاص " الذين يعانون من الصداع سبب لهم النعناع زيادة في نوبات الألم.