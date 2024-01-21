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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتشاد أكثر من مليون شخص في مدن ألمانيا للتظاهر ضد تطرف اليمين

مظاهرات ضد الكراهية
مظاهرات ضد الكراهية تملأ المدن الألمانية

قال المنظمون للمسيرات الحاشدة التي ملئت المدن في ألمانيا، اليوم الأحد، إن أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع ضد الكراهية، منذ اندلاع تلك الفعاليات، فيما اعرب السياسيون عن شكرهم للمتظاهرين على التزامهم في الفعالية ضد كراهية البشر والتطرف اليميني، وفقا لصحيفة دير شبيجل.

واشارت الصحيفة الألمانية إلى ما لا يقل عن 80 ألف شخص في هامبورغ وميونيخ، و100 ألف شخص في برلين، و20 ألف شخص في كارلسروه وشتوتغارت، وما لا يقل عن 10 آلاف شخص في لايبزيغ وما يصل إلى 40 ألف شخص في دريسدن. 

ووفقاً لتقارير الشرطة الألمانية، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد اليمين ومن أجل الديمقراطية. ويقدر المنظمون أن إجمالي المشاركين في المظاهرات أيام الجمعة والسبت والأحد يبلغ 1.4 مليون شخص.

ووفقًا لـ كامباكت، أحد المشاركين في تنظيم العديد من المظاهرات، كان هناك ما لا يقل عن 40 مسيرة في جميع أنحاء ألمانيا يوم الأحد وحده، بعضها في بلدات أصغر أيضًا. تحدث عضو مجلس إدارة Campact كريستوف باوتس عن 'عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأمل'.

وكما حدث يوم الجمعة في هامبورج، اضطر منظمو المظاهرة المناهضة لليمين في ميونيخ إلى إلغاء الحدث الذي شارك فيه ما لا يقل عن 80 ألف شخص بسبب الاكتظاظ. 

وقال متحدث باسم الشرطة يوم الأحد إنه لم يعد من الممكن ضمان سلامة المشاركين. حتى أن المنظم تحدث عن 250 ألف متظاهر.

وفي برلين، تدفق عشرات الآلاف إلى المنطقة الحكومية، وقالت الشرطة إن هناك ما لا يقل عن 60 ألف شخص. 

وقال متحدث باسم الشرطة يوم الأحد إنه نظرا لأن التدفق كبير والوضع ديناميكي، فقد يكون هناك أيضا 100 ألف شخص. 

وتحدث المنظمون عن 350 ألف مشارك، واعتقدت الشرطة أن هذا الرقم مرتفع للغاية. 

كما خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في العديد من الأماكن الأخرى، مثل كولونيا وبريمن. وصلت الاحتجاجات المستمرة منذ أيام إلى ذروتها المؤقتة.

وأحصت الشرطة والمنظمون يوم السبت ما لا يقل عن 300 ألف شخص. 

وكان التركيز على هانوفر وفرانكفورت وشتوتغارت. 

وفي شرق ألمانيا، كانت هاله واحدة من الأماكن التي تجمع فيها عدد كبير من المتظاهرين. وتحدثت الشرطة عن حوالي 16 ألف مشارك هناك. 

وقال رئيس وزراء ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف أمام البرلمان إن 'المشاركة الكبيرة في المظاهرات، خاصة في هاله، هي إشارة قوية ضد التطرف اليميني ومن أجل التعايش الديمقراطي، وهو ما يمكننا أن ننظر إليه بفخر'، وفقا لصحيفة وسط ألمانيا.
 

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