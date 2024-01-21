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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع ميكانيكى صدمته سيارة أثناء عمله بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى ميكانيكى مصرعه اثر دهس سيارة  له أثناء عمله أسفل سيارة أخرى لإصلاحها أمام قرية المعصره التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثه المشرحه .

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة ميت غمر يفيد بمصرع ميكانيكى سيارة حيث دهسته سيارة أثناء عمله أسفل سيارة أخرى لإصلاحها أمام قرية المعصره التابعة للمركز .

 انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف على الفور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل محمود صابر محمد  43 عاما ميكانيكى سيارات ومقيم  ميت ناجي التابعة للمركز أسفل سيارة لإصلاحها أمام قرية المعصره التابعة للمركز صدمته سيارة اخرى مما أدى إلى مصرعه تم  نقل الجثه إلى مشرحة المستشفى وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.

الدقهلية بالدقهلية ميكانيكي سيارات مركز شرطة مديرية أمن الدقهلية مصرع ميكانيكي مركز ميت غمر

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