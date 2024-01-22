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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنان محترم.. نسرين طافش تكشف تفاصيل تعاونها مع أحمد الفيشاوي

نسرين طافش
نسرين طافش

أكدت الفنانة نسرين طافش على سعادتها البالغة بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي مجددا من خلال فيلم بنقدر ظروفك.

وأضافت نسرين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا التعاون هو الثاني مع الفيشاوي بعد فيلم السيستم، مشيرة أن الفيشاوي من أكثر الفنانين موهبتة واحتراما داخل اللوكيشن وتتمنى العمل مع مرة أخرى.

وتابعت طافش أنها تجسد فى هذا الفيلم شخصية فتاة شعبية تتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بالفيشاوي 

 

وعن صعوبة شخصية الفتاة الشعبية أكدت نسرين أنها استعدت جيدا لهذه الشخصية قبل بداية التصوير بعمل بروفات مع المؤلف والمخرج متمنية أن تنال الشخصية اعجاب جمهورها.


وعن أعمالها فى موسم رمضان القادم أكدت أنها تشارك فى مسلسل بدون مقابل مع هاني رمزي وداليا البحيري ومحمد أبو داوود ومن إخراج جمال عبد الحميد.

 

آخر أعمال نسرين طافش

نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهي الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

نسرين طافش الفنانة نسرين طافش احمد الفيشاوي بنقدر ظروفك فيلم بنقدر ظروفك

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