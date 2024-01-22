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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والد الفنان أحمد عبد الله

أحمد عبد الله
أحمد عبد الله

أعلن الفنان أحمد عبد الله عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد عبد الله على صفحته : “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني.. برجاء الدعاء.

آخر أعمال أحمد عبد الله 

وكان أحمد عبد الله قد اشتهر بشخصية كارم فتح الله فى مسلسل جعفر العمدة خلال موسم رمضان الماضى.

 


أعمال أحمد عبدالله

كشف الفنان أحمد عبد الله أحد نجوم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله، أن المسلسل لم يكن العمل الأول له، ولكن نجاح العمل الكبير جعل البعض يظن ذلك.

وأضاف أحمد عبدالله أنه بدأ رحلته مع الفن منذ ما يقرب من 9 سنوات ببرنامج طبي بعنوان طبيب الحياة، وبعدها قدم أدوارًا صغيرة فى العديد من المسلسلات.

 

 وأضاف عبد الله أنه ظل يقدم العديد من الأعمال التليفزيونية إلى أن بدأ فى المشاركة بالمسلسلات بشكل دائم مع تقديم شخصيات مؤثرة ضمن الأحداث كان آخرها الونش وضربة معلم والأخ الكبير وعلامة استفهام ولؤلؤ ونسل الأغراب.

الفنان أحمد عبد الله أحمد عبد الله

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