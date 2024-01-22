وزيرة الخارجية الفنلندية: سكان غزة يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

علقت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، صباح اليوم الإثنين، على الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والقصف المتواصل على القطاع.

وقالت فالتونين: "المساعدات لا تصل لغزة بالشكل الكافي ونرى أناسا يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، إن هناك ضغوطا على إسرائيل من أوروبا والولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالوصول عبر قبرص إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فإنه سيتم إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص مباشرة إلى ميناء أشدود، ومن هناك ستذهب إلى معبر كرم أبو سالم.

وقال أحد المصادر المطلعة على التفاصيل للصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية خلال المحادثات التي أجراها أثناء زيارته لإسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري.