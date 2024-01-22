أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .

ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط شخصين وفتاة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (سيارة- هاتف محمول) من تاجر أدوات تجميل بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام المُبلغ بالنصب على أحدهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى، ولم يقم برده، وأرشدوا عن المسروقات.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزته (بندقية خرطوش وعدة طلقات - 6 هواتف محمولة- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ملك شقيقه").. لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة.

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة القسم.. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين).. وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما (مالك محل خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

وايضا ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- سيارة "مستأجرة"– 2 سلاح أبيض) .

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ).. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول").

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.